Политика

15:27 10.12.2018

Порошенко требует от МИД завершения инвентаризации договорно-правовой базы с РФ

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Порошенко требует от МИД завершения инвентаризации договорно-правовой базы с РФ

Президент Украины Петр Порошенко требует от Министерства иностранных дел Украины завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией, сообщается на официальном сайте главы государства в понедельник.

"Будем и в дальнейшем делать выводы о полезности тех или других соглашений", - сказал П.Порошенко.

Президент подчеркнул, что также требует от Кабинета министров Украины срочных и действенных шагов с целью создания межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к РФ за нанесенные длительной вооруженной агрессией убытки.

"Я рассчитываю, что особый статус и специальные функции позволят такому органу достаточно эффективно выполнять положенные на него задания из защиты национальных интересов Украины", - подытожил П.Порошенко.

Как сообщалось, в августе 2018 года на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины П.Порошенко призвал создать координационный орган для формирования консолидированной претензии Украины к России с целью возмещения причиненных убытков в результате агрессии Российской Федерации.

"Я настаиваю на скорейшем создании координационного органа по формированию консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков, как это предусмотрено в моем законе о деоккупации Донбасса", - сказал П.Порошенко 28 августа в Киеве.

Теги: #рф #порошенко #инвентаризация #мид
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