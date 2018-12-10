В Еврокомиссии отвергают возможность пересмотра соглашения по Brexit

ЕС уже предложил Великобритании лучшие условия соглашения по Brexit, и в Брюсселе не намерены пересматривать эту сделку, заявила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Наша позиция не изменилась и, насколько нам известно, Соединенное Королевство покидает Европейский союз 29 марта 2019 года", - приводят западные СМИ ее слова.

Она также упомянула постановление Европейского суда - высшей судебной инстанции ЕС, согласно которому Лондон может одностороннем порядке отменить процесс. Однако, по словам М.Андреевой, это решение не меняет позиции ЕС.

"У нас на столе договоренность, которая была одобрена Европейским советом 25 ноября в формате статьи 50 (Лиссабонского договора - ИФ). Как сказал (председатель ЕК Жан-Клод - ИФ) Юнкер, эта сделка лучшая и единственно возможная. Мы не будем заново ее обсуждать", - подчеркнула она.

Говоря о решении суда Евросоюза, М.Андреева сказала, что ЕС готов к любым ситуациям. По ее словам, Еврокомиссия считала, что отзыв не может происходить в одностороннем порядке, суд решил иначе, и теперь мяч на стороне Великобритании.

При этом она подчеркнула, что "это не первый случай, когда решение суда ЕС не соответствует позиции комиссии. Это ясно доказывает независимость суда, которую мы полностью уважаем".

По словам М.Андреевой, в Брюсселе исходят из позиции о выходе Великобритании именно 29 марта 2019 года, и ЕС не намерен "спекулировать о других возможностях". Представитель ЕК также отметила, что в Еврокомиссии не собираются гадать, каким будет итог голосования в британском парламенте по Brexit. Реакция ЕК последует, когда будет результат. И в таком случае координатор на переговорах по Brexit Мишель Барнье выступит в среду в Европейском парламенте в Страсбурге.

Тем временем из Лондона поступают противоречивые данные о парламентском голосовании по Brexit, запланированном на 11 декабря.

Так, в понедельник агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что премьер Тереза Мэй отложила голосование в парламенте, возможно, из-за того, чтобы избежать крупного поражения на голосовании.

Между тем, по словам представителя Т.Мэй, на которого ссылается британский телеканал Sky News, голосование состоится, как и запланировано, 11 декабря.

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза 25 ноября на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.