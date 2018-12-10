Политика

13:58 10.12.2018

Порошенко посетит Брюссель 12-13 декабря и встретится с Домбровскисом

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Порошенко посетит Брюссель 12-13 декабря и встретится с Домбровскисом

 Президент Украины Петр Порошенко 12-13 декабря посетит Брюссель.

"12-13 декабря лично посещу Брюссель для переговоров с руководством институций и государств-членов ЕС накануне важного заседания Европейского Совета, где будут обсуждаться пути дальнейшего усиления давления на Россию и помощи украинскому Приазовью", - написал глава государства на странице в Фейсбуке в понедельник.

Согласно сообщению на сайте Еврокомиссии, в Брюсселе П.Порошенко встретится с вице-президентом Европейской комиссии, еврокомиссаром по вопросам евро и социального диалога, а также по финансовой стабильности Валдисом Домбровскисом.

Теги: #брюссель #порошенко #домбровскис
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