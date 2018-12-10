Порошенко посетит Брюссель 12-13 декабря и встретится с Домбровскисом

Президент Украины Петр Порошенко 12-13 декабря посетит Брюссель.

"12-13 декабря лично посещу Брюссель для переговоров с руководством институций и государств-членов ЕС накануне важного заседания Европейского Совета, где будут обсуждаться пути дальнейшего усиления давления на Россию и помощи украинскому Приазовью", - написал глава государства на странице в Фейсбуке в понедельник.

Согласно сообщению на сайте Еврокомиссии, в Брюсселе П.Порошенко встретится с вице-президентом Европейской комиссии, еврокомиссаром по вопросам евро и социального диалога, а также по финансовой стабильности Валдисом Домбровскисом.