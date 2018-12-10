Политика

13:51 10.12.2018

ЕС добавил в санкционные списки девять человек из-за нелегитимных выборов в ОРДЛО

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ЕС добавил в санкционные списки девять человек из-за нелегитимных выборов в ОРДЛО

 Совет ЕС расширил санкционные списки по Украине, в них вошли девять физических лиц, причастных к выборам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые прошли в начале ноября, говорится в решении Совета.

В список, в частности, включены избранный лидер т.н "ЛНР" - Леонид Пасечник, и главы "избиркомов" двух самопровозглашенных республик – "председатель ЦИК "ДНР" Ольга Позднякова и "глава ЦИК "ЛНР" Елена Кравченко.

Также в списки занесены "председатель парламента "ДНР" Владимир Бидёвка, "спикер парламента "ЛНР" Денис Мирошниченко, "заместитель председателя ЦИК "ДНР" Алексей Найденко, "секретарь ЦИК "ЛНР" Екатерина Терещенко, "заместитель главы ЦИК "ЛНР" Максим Свидченко и "секретарь ЦИК "ДНР" Владимир Высоцкий.

Согласно документу, решение ЕС подразумевает "ограничительные меры в отношении действий, (лиц - ИФ) подрывающих или представляющих угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Теги: #ес #санкции #донбасс
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