Политика

12:34 10.12.2018

45% украинцев не готовы оправдать преступления украинских военных и добробатов во время войны – опрос

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Данные опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива свидетельствуют, что 45% украинцев считают, что однозначно нельзя оправдать преступления, совершенные во время боевых действий украинскими военными и участниками добровольческих батальонов (добробатов), и преступники должны понести законное наказание.

Согласно данным опроса, презентованного в понедельник в Киеве, 45% респондентов считают, что однозначно нельзя оправдать преступления, совершенные во время боевых действий украинскими военными и участниками добробатов, и преступники должны быть наказаны по всей строгости закона, 14% убеждены, что в целом оправдать такие преступления нельзя, но особые обстоятельства войны должны служить смягчающим обстоятельством.

20% считают, что "война есть война и там возможно всякое", а 9% уверены, что если не было серьезных последствий, то и к преступлениям во время боевых действий следует относиться с пониманием.

Кроме того, 16% респондентов считают, что пытки по отношению к врагам во время боевых действий могут быть оправданы по тем или иным соображениям.

Помимо этого, 23% респондентов уверены, что права людей с определенными политическими взглядами (например, тех, кто поддерживает вооруженную агрессию России против Украины) безусловно должны быть ограничены, 27% считают, что их права могут быть ограничены при определенных обстоятельствах, а 33% убеждены, что права таких людей не могут быть ограничены.

Общенациональный опрос был проведен Центром информации о правах человека и Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива при поддержке Программы развития ООН в Украине в период с 11 по 24 июля 2018 года. Всего было опрошено 1998 респондентов во всех областях Украины и в г.Киев, за исключением оккупированных территорий Украины. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Теги: #оос #опрос
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