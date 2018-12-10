Порошенко обсудил с новой главой ХДС Германии агрессию РФ и освобождение моряков

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с новой главой Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер, во время которого отметил активную роль Германии в поиске путей для прекращения российской агрессии на Донбассе и в Азовском море.

"Отдельное внимание было уделено вопросу немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и политических узников, которые незаконно содержатся в РФ", - сообщается на официальном сайте президента Украины в понедельник.

Кроме того, как отмечается в сообщении, в ходе разговора "было отмечено динамическое развитие политического диалога между Украиной и ФРГ".

Как сообщалось, 7 декабря делегаты съезда ХДС во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии А.Крамп-Карренбауэр, сменив на этом посту Ангелу Меркель, руководившую партией 18 лет.

Ранее, в конце октября А.Меркель сообщила, что на съезде ХДС 7-8 декабря не будет выдвигать свою кандидатуру на должность председателя партии, а в 2021 году не будет баллотироваться в Бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок.