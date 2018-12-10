Политика

12:16 10.12.2018

Порошенко обсудил с новой главой ХДС Германии агрессию РФ и освобождение моряков

1 мин читать
Порошенко обсудил с новой главой ХДС Германии агрессию РФ и освобождение моряков

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с новой главой Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер, во время которого отметил активную роль Германии в поиске путей для прекращения российской агрессии на Донбассе и в Азовском море.

"Отдельное внимание было уделено вопросу немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и политических узников, которые незаконно содержатся в РФ", - сообщается на официальном сайте президента Украины в понедельник.

Кроме того, как отмечается в сообщении, в ходе разговора "было отмечено динамическое развитие политического диалога между Украиной и ФРГ".

Как сообщалось, 7 декабря делегаты съезда ХДС во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии А.Крамп-Карренбауэр, сменив на этом посту Ангелу Меркель, руководившую партией 18 лет.

Ранее, в конце октября А.Меркель сообщила, что на съезде ХДС 7-8 декабря не будет выдвигать свою кандидатуру на должность председателя партии, а в 2021 году не будет баллотироваться в Бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок.

Теги: #порошенко #хдс #германия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Конституционные права украинцев не будут нарушаться, если не будет открытого вторжения РФ - Порошенко

Буду делать все необходимое, для освобождения украинских моряков из российских тюрем - Порошенко

Порошенко заявил, что 10 декабря подпишет закон о прекращении действия Большого договора с РФ

Порошенко предложил запретить вход в европейские и американские порты кораблям РФ

Порошенко заявляет о необходимости присутствия НАТО в Черном море, санкциях против РФ и поставках летального оружия

Порошенко уволил посла Украины в Сенегале, Габоне, Кот-д'Ивуаре и Либерии

Преемником Меркель на посту главы ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Порошенко благодарен Грибаускайте и Литовскому государству за укрепление обороноспособности Украины

Порошенко и Грибаускайте выступают за расширение санкций против РФ за агрессию в Азовском море

Порошенко и Грибаускайте подписали "дорожную карту" развития стратегического партнерства между Украиной и Литвой

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко и Чумак призывают Садового, Вакарчука и ряд других общественно-политических деятелей к объединению

Депутат Чумак поддержал на президентских выборах Гриценко и возглавил его избирательный штаб

45% украинцев не готовы оправдать преступления украинских военных и добробатов во время войны – опрос

Украинцы считают, что права наркозависимых и ромов нужно в определенной мере ограничивать - опрос

Президент Молдовы временно отстранен от должности

Конференция ООН приняла Глобальный пакт по миграции

Более 40% украинцев готовы терпеть материальные трудности ради личной свободы

ЕС решил ввести санкции в отношении ответственных за "выборы" на Донбассе

Британия может отказаться от Brexit в одностороннем порядке - суд ЕС

ЕС будет оказывать давление на РФ для обеспечения свободного судоходства - глава МИД Бельгии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА