Политика

11:54 10.12.2018

Более 40% украинцев готовы терпеть материальные трудности ради личной свободы

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Более 40% украинцев готовы терпеть материальные трудности ради личной свободы

Более 40% украинцев готовы терпеть материальные трудности ради личной свободы и гарантий соблюдения всех гражданских прав, 23% уверены, что обращение в СМИ эффективный способ защиты прав человека, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Центром информации о правах человека и фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива.

Согласно данным опроса, 45% украинцев готовы терпеть определенные материальные трудности ради личной свободы и гарантий соблюдения всех гражданских прав, 23,2% готовы уступить часть своих прав и гражданских свобод государству в обмен на собственное благополучие.

40% респондентов заявили, что не бывали в ситуациях, когда их права или права их близких нарушались. В то время как 24,5% говорят, что нарушения иногда случались, 13% сталкивались с нарушениями один или два раза, 7,3% утверждают, что нарушения происходят постоянно.

Также 55% украинцев сообщили, что не пытались защищать свои права, когда те нарушались.

Среди представлений об эффективных способах защиты прав человека в Украине превалируют: обращение в СМИ (23%), обращение в суд (21%), обращение в ЕСПЧ (18,6%), обращение в полицию (18%), обращение в прокуратуру (15%), обращение к родственникам, поиск нужных знакомств (15%).

10% считают эффективным способом защиты прав человека является дача взятки, а 23% уверены, что способов защитить свои права нет.

Еще 12% назвали единственным способом наказать преступников самосуд.

Среди основных ценностных приоритетов украинцев остаются свобода (86%), справедливость (70%) и безопасность (67%), достоинство (63%), равенство (58%). Среди наиболее важных для респондентов прав человека находятся право на жизнь (85%), право на социальное обеспечение (57%), право на справедливый суд (58%), право на труд и право на справедливые условия труда (56%), право на жилье (55%).

В то же время право на свободу мысли, совести и религии выбрали только 42% украинцев.

Общенациональный опрос был проведен Центром информации о правах человека и Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива при поддержке Программы развития ООН в Украине в период с 11 по 24 июля 2018 года. Всего было опрошено 1998 респондентов во всех областях Украины и в г.Киев, за исключением оккупированных территорий Украины. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Теги: #свобода #соцопрос
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