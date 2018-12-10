ЕС решил ввести санкции в отношении ответственных за "выборы" на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признателен Евросоюзу за решение о санкциях в отношении ответственных за проведение фейковых "выборов" на Донбассе.

"Благодарен за решение ЕС ввести санкции против тех, кто виновен в фейковых "выборах" на Донбассе", - написал глава МИД в микроблоге в Твиттере.

П.Климкин также отметил, что в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам он попросит министров дать "комплексный и четкий ответ" на агрессию РФ в районе Керченского пролива. Кроме того, по его словам, будет обсуждаться вопрос поддержки Евросоюзом ситуации в акватории Азовского моря, сложившейся в результате блокады Керченского пролива.