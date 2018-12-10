Политика

10:31 10.12.2018

ЕС будет оказывать давление на РФ для обеспечения свободного судоходства - глава МИД Бельгии

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ЕС будет оказывать давление на РФ для обеспечения свободного судоходства - глава МИД Бельгии

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил о необходимости оказывать на Россию международное давление с целью обеспечения свободного судоходства в районе Керченского пролива.

"Особенно важно вернуть спокойствие в Азовском море и сделать так, чтобы свобода навигации была гарантирована", - заявил он в понедельник журналистам в Брюсселе по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, который обсудит Украину, в том числе в связи с "керченским инцидентом".

По словам Д.Рейндерса, ЕС в настоящее время настроен оказывать сильное давление, чтобы вернуть свободную навигацию в Азовском море, свободный проход из Черного моря и доступ к украинским портам.

"И мы посмотрим, как наилучшим способом оказать давление на Российскую Федерацию в этой области", - сказал глава МИД Бельгии.

На вопрос о применении санкций по отношению к РФ в связи с украинской ситуацией он ответил, что нынешняя санкционная политика должна продолжаться, и нет причин ее менять, пока нет прогресса в выполнении минских соглашений.

Теги: #бельгия #азовское_море #мид
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