Политика

10:26 10.12.2018

Ситуацию в Азовском море обсудит Совет ЕС по иностранным делам – Могерини

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Ситуацию в Азовском море обсудит Совет ЕС по иностранным делам – Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам заявила, что на встрече с участием главы МИД Украины Павла Климкина стороны затронут ситуацию в Азовском море и поддержку Украины со стороны ЕС.

"Во время рабочего обеда мы примем министра иностранных дел Украины Павла Климкина, с которым я встречалась несколько дней назад; и (мы - ИФ) обсудим развитие событий в Азовском море, а также и в основном - поддержку ЕС Украины, украинского народа, ее (Украины - ИФ) территориальной целостности", - сказала она журналистам.

При этом Ф.Могерини отметила, что повестка дня на заседании Совета ЕС затрагивает "весь мир", включая Венесуэлу, Иран и западные Балканы.

Теги: #ес #азовское_море #климкин #могерини
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