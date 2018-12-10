Конституционные права украинцев не будут нарушаться, если не будет открытого вторжения РФ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что нарушения конституционных прав граждан Украины, которые допускает введенный в ряде областей режим военного положения, не будут применены, если РФ не пойдет открытую агрессию за пределами зоны проведения операции Объединенных сил, а также аннексированного Крыма.

"Для предотвращения и недопущения других провокационных операций агрессора, в том числе наземных, против независимости и территориальной целостности Украины я своим указом ввел в действие решение СНБО об обеспечении суверенитета и введения военного положения в стране… При этом, если не будет открытого вторжения России за пределами операции объединенных сил на востоке и незаконно аннексированного Крыма, я отмечаю, и это моя принципиальная позиция - никакие ограничения конституционных прав и свобод не состоятся", - говорится в обращении президента Украины к народу по случаю Международного дня прав человека.

При этом глава государства отметил, что из-за грубой агрессии РФ права граждан Украины на Донбассе и в Крыму "фактически сведены на нет".

"Именно Россия в настоящее время пренебрегает самой главной ценностью человечества - правом человека на жизнь… С начала вооруженной агрессии РФ против Украины, по данным ООН, более 10 тысяч людей убито, более 23 тысяч получили ранения. Кроме того, более 1,5 млн жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома как внутренне перемещенные лица", - подчеркивает П.Порошенко.

По его словам, именно РФ несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях, и об этом говорится в большинстве международных документов, принятых авторитетными международными организациями: ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и другими.

"Соответствующие органы государственной власти, активное гражданское общество продолжат собирать доказательства преступлений РФ против Украины и наших сограждан, которые в дальнейшем дополнят доказательную базу в Гааге… Агрессор обязательно понесет ответственность, в частности и за нарушение Конвенции по правам человека, а верховенство права воцарится на всей территории Украины", - резюмировал П.Порошенко.