Политика

18:51 09.12.2018

Помилование Манафорта было бы ошибкой, считает сенатор Рубио

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Сенатор-республиканец Марко Рубио в воскресенье заявил, что помилование президентом США Дональдом Трампом осужденного экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта стало бы ошибкой.

"Я считаю, это (помилование П.Манафорта - ИФ) было бы неправильно и это было бы огромной политической ошибкой", - сказал М.Рубио в эфире телеканала Си-Эн-Эн.

Ранее в этом году П.Манафорт признал вину по двум пунктам - в тайном сговоре и оказании влиянии на свидетелей.

В отношении него проводилось и другое разбирательство, в рамках которого суд присяжных в августе признал П.Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера. Правонарушения были выявлены спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

Президент США Д.Трамп в конце ноября заявил, что считает П.Манафорта хорошим человеком и не исключает возможности его помилования.

Теги: #сша #манафорт
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