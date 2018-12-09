Политика

15:08 09.12.2018

Король бельгийцев принял отставки министров-националистов и одобрил перераспределение портфелей

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Король бельгийцев Филипп согласился в воскресенье с отставкой министров и госсекретарей коалиционного бельгийского правительства от националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA), сообщается в коммюнике королевского двора.

Принята отставка главы МВД Яна Ямбона, министра обороны Сандера Лонеса, министра финансов Йохана Ван Овертвельдта, а также госсекретарей по миграции Тео Франкена и по борьбе против бедности и равенству шансов и делам инвалидов Зухал Демир.

Действующие госсекретари Филипп де Бакер (по борьбе против мошенничества в социальной сфере и по защите частной жизни) и Питер де Крем (по внешней торговле) назначены министрами с перераспределением части функций бывших коллег от N-VA.

Телеканал RTBF также сообщил о рассмотрении возможности возложить на министра иностранных дел Дидье Рейндерса дополнительную компетенцию министра обороны.

Как отмечается в коммюнике, король принял премьер-министра Шарля Мишеля, который проинформировал его о политической ситуации, и одобрил предложения по измененному составу правительства.

На 15:00 местного времени (16:00 по Киеву) назначено внеочередное заседание Совета министров впервые без представителей N-VA. Ожидается, что после этого Ш.Мишель отправится в Марракеш на межправительственную конференцию по глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, участие в которой Бельгии стало причиной отставки министров-националистов в федеральном коалиционном правительстве.

Теги: #бельгия
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