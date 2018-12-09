Юлия Тимошенко: Коррупция в Украине будет преодолена

Новая власть обеспечит справедливое правосудие в Украине, наведет порядок в экономике и на таможне, в государственном управлении, ликвидирует монополии во всех сферах жизни, заявляет лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Коррупция - это отсутствие нормальных зарплат и пенсий, это развалившаяся система госуправления, это недееспособные силовые структуры и продажные суды, это отсутствие реформ, это бедность людей и бедность страны. Коррупция - тотальный хищник, она не гнушается ничем и все уничтожает до основания", - написала Ю.Тимошенко на своей странице в Facebook по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

По ее словам, все годы независимости Украины олигархия не просто приближена к власти, а сама властью и является.

Лидер "Батькивщины" убеждена, в первую очередь нужно сделать суды, Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований независимыми от политиков, чтобы люди имели право фиксировать коррупционные требования чиновников на камеру или диктофон и с этими доказательствами идти в суд.

"Во-вторых - порядок в экономике и на таможне. Это прозрачные закупки, прозрачное растаможивание, ликвидация коррупционных налогов, европейские зарплаты как основа прекращения коррупции. В-третьих - порядок в государственном управлении. Это государственные реестры на блокчейн-технологиях, отмена лишних функций исполнительной власти, механизм остановки коррупционных решений, четко прописанные контрольные функции оппозиции. В-четвертых, надо ликвидировать монополии во всех сферах жизни. Там, где появится честная конкуренция - исчезнет коррупция", - отметила Ю.Тимошенко.

При этом главной предпосылкой успешной борьбы политик называет наличие политической воли осуществить все эти изменения. "У действующей власти с этим проблема. У меня с этим никаких проблем нет", - заявила Ю.Тимошенко, добавив, что механизмы превращения коррупции предусмотрены в проекте новой Конституции и в Новом экономическом курсе, подготовленной ее командой вместе с экспертами.