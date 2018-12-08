"Батькивщина" призывает СМИ не участвовать в кампании по дискредитации оппонентов президента

Всеукраинское объединение "Батькивщина" призывает средства массовой информации не принимать участие в кампании по дискредитации оппонентов, которую пытается осуществлять команда нынешнего президента Украины.

"Батькивщина" призывает медиа помнить о своей высокой миссии - информировать читателей, зрителей, слушателей, помогать понять, что происходит на самом деле. И не поддаваться искушению или принуждению быть использованными властью в позорной политической кампании, не имеющей ничего общего ни с интересами украинцев, ни с интересами Украины", - сказано в обращении ВО "Батькивщина" к журналистам м СМИ, обнародованном на сайте политсилы в субботу.

В "Батькивщине" считают, что для дискредитации оппонентов президентская команда не гнушается "ни манипуляциями, ни бесстыдной ложью", и констатируют, что в кампанию по дезинформации вовлекаются журналисты и СМИ.

"Настоящим журналистам, как никому, известно, что ни одному политику в нашей стране не приходилось слышать столько обвинений в свой адрес, как Юлии Тимошенко. И эти обвинения не ограничивались только заявлениями для прессы. (…) Они (судьи времен президента Виктора Януковича - ИФ) бросили Тимошенко за решетку, но не сломали ее. И все обвинения были опровергнуты. Не только украинским, но и европейскими и американскими судами", - подчеркнули в политсиле.