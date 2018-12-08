США и Украина преодолели большой путь к гендерному равенству

Украина многого достигла на пути к гендерному паритету, отмечает посол США в Украине Мари Йованович.

Выступая в субботу на Втором Украинском женском конгрессе в Киеве, она рассказала, что и Америка, и Украина многого достигли в стремлении к гендерному равенству.

"Вы знаете, в первый раз я была в Украине с 2001 по 2004 годы, в основном имела дело только с мужчинами. В 2016 году, когда я вернулась сюда, теперь соотношение 50 на 50 - всё прекрасно", - сказала посол.

По словам М.Йованович, большая часть круга ее общения - женщины, занимающие высокие должности.

"Думаю, очень важно помнить, что и в США, и в Украине мы действительно уже прошли большой путь (к гендерному равенству - ИФ), и меня это вдохновляет", - отметила посол.

В свою очередь, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф подчеркнула, что негативное восприятие в обществе гендерных вопросов зачастую связано с пропагандой. "Они пытаются предотвратить сближение Украины с Европой и используют гендер как инструмент... Разговорами о геях в Европе пытаются убедить, что вам не надо туда идти", - сказала Дж.Гоф.

Она отметила, что основной тезис в этом контексте касается лексики. "Думаю, что термин "гендер" стал в некоторых местах, я бы сказала, токсичным... но когда вы начинаете говорить "равенство для всех" или "равенство возможностей", - это нормальный разговор. Поэтому думайте о языке, на котором лучше об этом говорить, поговорите об этом как о равном доступе, а не ограничениях, если вы перефразировали, у вас получится лучший разговор, вас услышат", - советует посол.

Дж.Гоф указала, что Великобритания также прошла этот путь, когда "слово "феминизм" казалось очень страшным".

Помимо этого вопроса, она отметила: "Что касается церкви. У них есть своя точка зрения, но христианские ценности также касаются обеспечения равными правами и понимания всех людей".

Кроме того, посол выразила мнение о том, что украинки, находясь в условиях войны, не могут позволить себе быть слабыми.

"Мы понимаем, что если бы не было всех тех конфликтов, мы бы не изменились. Украина также находится в военном конфликте, теперь вы не можете быть слабыми... все должны объединиться и восстановить свою страну", - подытожила Дж.Гоф.