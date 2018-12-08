Политика

12:52 08.12.2018

Мэй одобрила список российских бизнесменов, против которых введут ограничения

2 мин читать
Мэй одобрила список российских бизнесменов, против которых введут ограничения

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила составленный британскими спецслужбами список из шести крупных российских бизнесменов, в отношении которых Лондон намерен ввести ограничения в связи с инцидентом в Солсбери, сообщает газета "Дейли Телеграф".

По ее информации, в этот список вошли Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Алишер Усманов, Аркадий и Борис Ротенберги.

"Цель мер, которые мы намерены предпринять, состоит в том, чтобы ограничить их (бизнесменов - ИФ) способность свободно передвигаться и работать в Великобритании, Европе и других странах", - приводит издание слова источника в британском правительстве.

Издание отмечает, что список будет разослан по всем государственным департаментам и передан союзникам Великобритании в Европе и Северной Америке в попытке лишить их возможности "путешествовать и поддерживать свои бизнес-империи".

Собеседник газеты подчеркнул, что "эти люди, как было определено, имеют очень тесные профессиональные и финансовые отношения" с президентом РФ.

"Мы полагаем, что они вовлечены в выполнение распоряжений Кремля по многим направлениям, что предполагает использование их финансового потенциала в интересах российского государства", - отметил источник "Дейли Телеграф".

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Теги: #великобритания #санкции_против_рф #бизнес
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Санкции из-за событий в Керченском проливе могут быть предметом обсуждения на заседании Совета ЕС по вопросам иностранных дел, но без конкретных решений

Порошенко и Грибаускайте выступают за расширение санкций против РФ за агрессию в Азовском море

Великобритания приостановит выдачу виз инвесторов

В ЕС думают о дополнительных санкциях против России, решений пока не принято

Тимошенко обсудила с Волкером эскалацию войны России против Украины и призвала США к ужесточению санкций против РФ

Парубий направил письмо вице-президенту США с призывом ввести новый пакет санкций против РФ

Лондон может в одностороннем порядке остановить Brexit

Мэй уклонилась от ответа на вопрос о возможности отставки при неудаче голосования по Brexit

Туск: Уверен, что ЕС введет против РФ санкции в декабре

Великобритания выразила поддержку Украине - Климкин после разговора с Хантом

ПОСЛЕДНЕЕ

США и Украина преодолели большой путь к гендерному равенству

Порошенко предложил запретить вход в европейские и американские порты кораблям РФ

Порошенко заявляет о необходимости присутствия НАТО в Черном море, санкциях против РФ и поставках летального оружия

Еврокомиссар Хан призвал Россию освободить Сенцова на вручение премии Сахарова

В ЕС считают, что в отношениях Белграда и Приштины необходимо воздерживаться от действий, мешающих диалогу

Порошенко принял сенатора США Джонсона и поблагодарил американскую сторону за поддержку Украины

В БПП разочарованы намерением нардепа Богомолец идти в президенты

США призвали ОБСЕ удвоить усилия в ответ на последние атаки РФ против Украины

Порошенко уволил посла Украины в Сенегале, Габоне, Кот-д'Ивуаре и Либерии

Синод УПЦ (МП) заявил о давлении и уголовном преследовании епископата и верующих

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА