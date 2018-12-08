Политика

12:46 08.12.2018

Порошенко предложил запретить вход в европейские и американские порты кораблям РФ

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Порошенко предложил запретить вход в европейские и американские порты кораблям РФ

Президент Украины Петр Порошенко предложил запретить вход в европейские и американские порты российским кораблям из-за блокирования РФ судоходства в Керченской проливе и Азовском море.

"В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты", - сказал он в интервью Fox News, сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

П.Порошенко подчеркнул, что Украина готова к координации действий с партнерами по этому вопросу.

"Я хочу донести абсолютно четкую информацию. Украинские торговые суда, украинские военно-морские силы действуют согласно нормам международного права", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Украина действует в рамках Конвенции ООН о свободе судоходства, а также двухстороннему украинско-российскому соглашению, где определен специальный статус Керченского пролива и Азовского моря. "И это украинские и российские воды – как Керченский пролив, так и Азовское море", - сказал глава государства.

П.Порошенко также подчеркнул, что все российские компании, которые работают в Керченском проливе, находятся в санкционных списках США и ЕС. "В этой ситуации Россия противостоит всему миру. Россия блокирует свободу судоходства в украинских территориальных водах", - сказал он.

По словам президента, в этой ситуации необходим сценарий по возобновлению свободы судоходства, остановке незаконной оккупации Керченского пролива и Азовского моря.

П.Порошенко напомнил, что у Украины два порта в Азовском море – в Мариуполе и Бердянске, через которые проходит 40% экспорта продукции металлургической промышленности.

"Мы не можем это воспринимать – ни мы, ни Европейский Союз", - сказал президент, добавив, что это касается и США. Он пояснил, что проход через Керченский пролив заблокирован и для судов, которые ходят под флагами стран ЕС.

Теги: #азовское_море #корабли #порошенко #санкции
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