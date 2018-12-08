Порошенко заявляет о необходимости присутствия НАТО в Черном море, санкциях против РФ и поставках летального оружия

Президент Украины Петр Порошенко считает, что после акта агрессии со стороны России в районе Керченского пролива необходимо присутствие НАТО в Черном море, введение пакета санкций против РФ, а также усиление военного и технического сотрудничества, в том числе поставки летального оружия для Украины.

Как сообщается на сайте главы государства в субботу, в интервью американскому телеканалу Fox News П.Порошенко напомнил о событиях 25 ноября в нейтральных водах Черного моря, когда 10 российских военных судов открыли неспровоцированный целевой огонь против украинских военных катеров и буксира, были ранены трое украинских военных, еще троим нанесены телесные повреждения во время штурмовой операции в нейтральных водах.

Он подчеркнул, что этот акт агрессии вызвал решительную реакцию всего мира, в частности, президента США, Евросоюза, "Большой семерки", "Большой двадцатки" и др.

"Но это заявления, это только слова, а в ответ на действия Путина для нас чрезвычайно важно также действовать… Например, во-первых, нам нужно присутствие НАТО в Черном море, чтобы не позволить российским войскам оккупировать Черное море и регион Азовского моря, что происходит сейчас. "Азовский" пакет санкций. Я думаю, что это очень важно, и когда я встречался в Киеве с президентом Литвы Далей Грибаускайте, Литва представила национальный пакет санкций за акт агрессии в Черном море у Керченского пролива", - рассказал президент.

По его словам, в этой ситуации нужны единство и солидарность. "Мы должны улучшить сотрудничество с НАТО для защиты мира, безопасности, свободы и демократии в регионе. Нам нужен пакет санкций, нам нужно улучшить военное и техническое сотрудничество, включая поставки летального оружия, которое поможет нам защитить нашу страну от возможной большой наземной операции, которую, мы не исключаем, Россия может начать в любой момент", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что, по имеющейся информации, президент РФ Владимир Путин ожидал, что украинское судно откроет огонь и это станет причиной, поводом для России, чтобы начать большую наземную операцию.

"Это абсолютно неприемлемо. Опять же, нам нужно единство, солидарность и действия", - сказал П.Порошенко.

Кроме того, по его словам, в Керченском проливе ежедневно ожидают и теряют десятки, даже сотни долларов иностранные суда. "20% из них идут под европейскими флагами. Это абсолютно безответственное поведение России. К сожалению. Именно поэтому очень важно действовать всем вместе", - отметил президент Украины.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь".

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года.

Арестованные моряки этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".