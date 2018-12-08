В ЕС считают, что в отношениях Белграда и Приштины необходимо воздерживаться от действий, мешающих диалогу

Планы косовских властей преобразовать силы безопасности края в армию противоречат перспективе нормализации отношений с Сербией, заявил высокопоставленный европейский чиновник.

"Мы, как и США или НАТО, придерживаемся мнения, что эти силы могут быть преобразованы (в армию - ИФ) только в рамках инклюзивного процесса, уважающего конституцию", - сказал источник в пятницу в Брюсселе, знакомя на условиях анонимности журналистов с повесткой заседания Совета ЕС по иностранным делам 10 декабря, который будет обсуждать ситуацию на Западных Балканах.

Функционер ЕС пояснил, что под термином "инклюзивный" он имеет в виду диалог с участием всех акторов, а также международных партнеров.

"В настоящий момент между Сербией и Косово нет согласия. Но это все должно обсуждаться в рамках структурированного диалога", - продолжил собеседник представителей СМИ.

Говоря об отношениях Белграда и Приштины, он отметил сложность проблемы, решение которой требует дальновидности от обеих сторон.

"Для диалога необходимы благоприятные условия. Как уже заявляла высокий представитель (ЕС по иностранным делам Федерика Могерини - ИФ), нужно предусмотреть и создать условия, позволяющие диалог, и следует воздерживаться от любых действий, мешающих нормализации", - сказал источник.

Однако, признал он, этот призыв далеко не всегда бывает услышан, и, в частности, это проявилось в установлении Приштиной ввозного тарифа на сербские товары в 100%.

Такой шаг, считает европейский чиновник, "усложняет ситуацию и не приносит никакого решения проблемам и чаяниям населения Косово".

Собеседник журналистов напомнил, что Евросоюз настаивает, чтобы эти тарифы были устранены.