Политика

22:04 07.12.2018

США призвали ОБСЕ удвоить усилия в ответ на последние атаки РФ против Украины

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США призвали ОБСЕ удвоить усилия в ответ на последние атаки РФ против Украины

Заместитель государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл призвал ОБСЕ удвоить усилия в ответ на последние атаки России против Украины, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Последние события в Черном и Азовском море должны дать нам осознание о необходимости срочной реакции", - заявил В.Митчелл на заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ, посвященном российской агрессии в Крыму, Керченском проливе и Азовском море.

Он также подчеркнул, что Россия нарушила международные нормы, напав 25 ноября на украинские корабли в Керченском проливе.

Кроме того, В.Митчелл призвал Кремль освободить 24 украинских моряков и вернуть Украине три захваченные корабли.

Теги: #реакция #сша #обсе #украина
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