Политика

18:44 07.12.2018

Синод УПЦ (МП) заявил о давлении и уголовном преследовании епископата и верующих

2 мин читать
Синод УПЦ (МП) заявил о давлении и уголовном преследовании епископата и верующих

Священный Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявляет о давлении и уголовном преследовании своего епископата, духовенства и верующих после Собора епископов УПЦ (МП), состоявшегося 13 ноября текущего года.

"После Собора епископов Украинской православной церкви, который состоялся 13 ноября 2018 года, на епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви оказывается давление и осуществляются безосновательные уголовные преследования. В частности, архиереев Украинской православной церкви вызывают на "беседы" в Службу безопасности Украины и создают препятствия при пересечении государственной границы Украины", - говорится в журнале №42 Синода, заседание которого состоялось в пятницу под председательством главы УПЦ (МП) митрополита Онуфрия.

Среди других фактов названы отмена решения о регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры, проверка комиссией Министерства культуры Украины культурных ценностей в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, обыски и вызовы на допросы на территории разных епархий и др.

"Постановили: констатировать, что со стороны органов государственной власти совершаются безосновательные уголовные преследования и осуществляется давление на епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви с целью заставить их принять участие в так называемом объединительном соборе. Считать такие действия нарушением конституционного права граждан Украины на свободу вероисповедания", - сказано в журнале.

Кроме того, Священный Синод постановил просить митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия сообщить Поместным православным церквям, уполномоченному Верховной Рады по правам человека, международным правозащитным организациям и дипломатическим учреждениям о давлении и уголовных преследованиях духовенства и верующих УПЦ (МП).

Теги: #синод #давление #упц_мп
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко встретился с частью иерархов УПЦ (МП)

УПЦ (МП) прекращает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом

Собор епископов УПЦ (МП) готов к встрече с президентом Украины, но на церковной территории

Тимошенко называет решение Константинополя восстановлением вековой справедливости

Синод Константинопольского патриархата рассмотрит вопрос украинской автокефалии

Минкульт: заявления синода УПЦ (МП) выглядят попыткой искусственного разжигания конфликта

УПЦ (МП) своими заявлениями провоцирует межконфессиональную вражду и встала на путь самоизоляции – Кириленко

Порошенко гарантирует защиту государства прав священников и мирян УПЦ (МП), которые добровольно решат перейти в единую поместную Церковь

Киев выступает за усиление давления на РФ в связи с приговором Сущенко

Британский парламент призвал правительство усилить финансовое давление на Россию

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко уволил посла Украины в Сенегале, Габоне, Кот-д'Ивуаре и Либерии

Преемником Меркель на посту главы ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Во фракции Радикальной партии Ляшко предлагают сделать обязательным осмотр у психиатра и нарколога для кандидатов в президенты

"Оппозиционный блок" на съезде 15 декабря намерен предложить поддержать единого кандидата в президенты

Трамп пригрозил ответить на доклад Мюллера своим "большим докладом"

Санкции из-за событий в Керченском проливе могут быть предметом обсуждения на заседании Совета ЕС по вопросам иностранных дел, но без конкретных решений

Парубий посетит Южную Корею на следующей неделе

Трамп предложил назначить Нойерт постпредом США при ООН

Грибаускайте на женском конгрессе в Киеве: У украинок бесценный опыт, общественно-политическая жизнь нуждается в них

Группа нардепов требует от Тимошенко публично объяснить ее злоупотребления в годы пребывания в правительстве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА