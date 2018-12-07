Синод УПЦ (МП) заявил о давлении и уголовном преследовании епископата и верующих

Священный Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявляет о давлении и уголовном преследовании своего епископата, духовенства и верующих после Собора епископов УПЦ (МП), состоявшегося 13 ноября текущего года.

"После Собора епископов Украинской православной церкви, который состоялся 13 ноября 2018 года, на епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви оказывается давление и осуществляются безосновательные уголовные преследования. В частности, архиереев Украинской православной церкви вызывают на "беседы" в Службу безопасности Украины и создают препятствия при пересечении государственной границы Украины", - говорится в журнале №42 Синода, заседание которого состоялось в пятницу под председательством главы УПЦ (МП) митрополита Онуфрия.

Среди других фактов названы отмена решения о регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры, проверка комиссией Министерства культуры Украины культурных ценностей в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, обыски и вызовы на допросы на территории разных епархий и др.

"Постановили: констатировать, что со стороны органов государственной власти совершаются безосновательные уголовные преследования и осуществляется давление на епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви с целью заставить их принять участие в так называемом объединительном соборе. Считать такие действия нарушением конституционного права граждан Украины на свободу вероисповедания", - сказано в журнале.

Кроме того, Священный Синод постановил просить митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия сообщить Поместным православным церквям, уполномоченному Верховной Рады по правам человека, международным правозащитным организациям и дипломатическим учреждениям о давлении и уголовных преследованиях духовенства и верующих УПЦ (МП).