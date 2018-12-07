Политика

17:50 07.12.2018

"Оппозиционный блок" на съезде 15 декабря намерен предложить поддержать единого кандидата в президенты

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"Оппозиционный блок" на съезде 15 декабря намерен предложить поддержать единого кандидата в президенты

Партия "Оппозиционный блок" намерена обратиться к другим политическим силам и профсоюзным организациям с просьбой поддержать единого кандидата на очередных президентских выборах в Украине в 2019 году, сообщается на официальном сайте партии в пятницу со ссылкой на информацию ее сопредседателя Бориса Колесникова.

По его словам, этот вопрос будет главным на предстоящем съезде партии, который пройдет 15 декабря. "А уже на съезде в январе мы будем поддерживать того кандидата, который реально может претендовать на самый высокий пост в нашей стране", - подчеркнул Б.Колесников.

"Мы хотим обратиться ко всем политическим силам, с предложением консолидироваться вокруг единого кандидата от оппозиции. Не от Юго-Востока и не от Северо-Запада, а одного кандидата, который может не просто выйти во второй тур, а выиграть выборы", - заявил он.

Также, по словам политика, на съезде партии будут обсуждаться действия уже исключенных из парламентской фракции "Оппозиционный блок" народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина. "Членам партии непонятно поведение наших бывших коллег… Они публично заявляют о том, что они уже не в Оппоблоке, они уже в "Оппозиционной платформе - За життя", а теперь говорят: "Ой, мы передумали, еще и съезд нам не нравится"… Ушли, значит ушли. Ближайший съезд даст оценку этому процессу. Все делегаты получат возможность высказать свое мнение по поводу будущего людей, которые пошли на грубейшее нарушение партийного устава и этики", - отметил Б.Колесников.

Теги: #президент #оппозиционный_блок #колесников
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