Политика

17:44 07.12.2018

Трамп пригрозил ответить на доклад Мюллера своим "большим докладом"

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Трамп пригрозил ответить на доклад Мюллера своим "большим докладом"

Президент США Дональд Трамп пригрозил сделать "ответный доклад" на ожидаемый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, проводящего в США расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года.

"Мы сделаем большой ответный доклад на доклад Мюллера. Нельзя позволять, чтобы это случилось с будущим президентом Соединенных Штатов", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Ранее телеканал Си-Эн-Эн сообщал, что команда спецпрокурора Р.Мюллера начала составлять финальный доклад по итогам расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.

Также адвокаты Д.Трампа заявляли, что предоставили спецпрокурору Р.Мюллеру письменные ответы президента на вопросы о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

В свою очередь известный американский юрист Алан Дершовиц в интервью телеканалу "Эй-би-си ньюс" высказывал мнение, что доклад по итогам расследования "российского следа" в американских президентских выборах Р.Мюллера будет "разрушительным" для президента США.

Д.Трамп не раз называл это расследование "охотой на ведьм".

Теги: #сша #угрозы #трамп #мюллер
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