Политика

16:56 07.12.2018

Трамп предложил назначить Нойерт постпредом США при ООН

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Трамп предложил назначить Нойерт постпредом США при ООН

Президент Дональд Трамп в пятницу предложил кандидатуру представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт на должность постпреда страны при ООН, передает агентство AP.

В случае одобрения ее кандидатуры Конгрессом США Х.Нойерт сменит в должности Никки Хейли в начале следующего года.

В октябре Н.Хейли объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН. Д.Трамп в свою очередь пообещал в ближайшие недели определиться с преемником Н.Хейли.

Х.Нойерт стала пресс-секретарем Госдепа в апреле 2017 года. Она работала при двух госсекретарях: Рексе Тиллерсоне и сменившем его Майке Помпео. Прежде Х.Нойерт была журналистом телеканала Fox News.

Теги: #сша #трамп #оон
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