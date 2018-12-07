Политика

15:40 07.12.2018

В Украине надеются, что в пятницу и с началом недели консулы смогут посетить военнопленных моряков в Лефортово

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В Украине надеются, что в пятницу и с началом недели консулы смогут посетить военнопленных моряков в Лефортово

В Украине надеются на то, что уже в пятницу и ближайшие дни украинские консулы смогут посетить военнопленных моряков московском СИЗО "Лефортово", заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"По информации нашего МИД, мы надеемся, что сегодня и с понедельника украинские консулы смогут постепенно посетить всех тех, кто содержится в Лефортово, потому что большая группа наших военнопленных находится именно в "Лефортово", - сказала И.Геращенко журналистам в пятницу в Киеве.

Она добавила, что Киев настаивает на допуске независимых врачей Международного комитета Красного Креста к трем удерживаемым в другом московском СИЗО "Матросская тишина" раненым украинским военнопленным морякам.

"Мы требуем доступа к этим военнопленным раненым независимых врачей миссии международного комитета красного креста, нашим уполномоченным по правам человека, потому что никакого доверия к заявлениям о том, что у них (моряков - ИФ) все хорошо... у нас нет", отметила И.Геращенко.

Теги: #геращенко #военнопленные #консул
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