Политика

15:19 07.12.2018

США останутся сильным партнером Украины в укреплении ее армии

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США останутся сильным партнером Украины в укреплении ее армии

Украина может рассчитывать на то, что США продолжат оставаться ее партнером в вопросе укрепления ее Вооруженных сил, приводит слова заместителя министра обороны США Лоры Купер американское посольство в Киеве.

"Заместитель министра обороны США Лора Купер: "Вы можете рассчитывать на то, что Соединенные Штаты Америки будут оставаться вашим сильным партнером в укреплении украинской армии для защиты демократии в Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу днем в аккауцнте посольства в соцсети Твиттер.

Теги: #сша #обороны
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Интерфакс-Украина
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