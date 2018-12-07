США останутся сильным партнером Украины в укреплении ее армии

Украина может рассчитывать на то, что США продолжат оставаться ее партнером в вопросе укрепления ее Вооруженных сил, приводит слова заместителя министра обороны США Лоры Купер американское посольство в Киеве.

"Заместитель министра обороны США Лора Купер: "Вы можете рассчитывать на то, что Соединенные Штаты Америки будут оставаться вашим сильным партнером в укреплении украинской армии для защиты демократии в Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу днем в аккауцнте посольства в соцсети Твиттер.