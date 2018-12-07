Порошенко благодарен Грибаускайте и Литовскому государству за укрепление обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко отмечает вклад Литовской Республики и президента Литвы Дали Грибаускайте в укрепление обороноспособности Украинского государства.

"Я отдельно хотел поблагодарить госпожу президента за участие Литвы в укреплении обороноспособности нашего государства. Это не только военно-техническое сотрудничество, не только поставки необходимых нам элементов оружия - это и присутствие литовских инструкторов в подготовке украинского войска, и деятельность украинско-польско-литовской бригады", - сказал П.Порошенко на совместной с Д.Грибаускайте пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он также сообщил, что в Литве проходят реабилитацию украинские военнослужащие.

"229 украинских воинов прошли медицинскую реабилитацию в медицинских учреждениях Литвы с 2014 года", - сказал П.Порошенко.

Президент Украины отметил, что пострадавшие в результате военных действий школьники и студенты из Донбасса также имеют возможность учиться в Литве.

"Мы заявляем о необходимости и в дальнейшем расширять наше сотрудничество в сфере оборонной безопасности, будем усиливать взаимодействие с Литвой для реформирования нашего оборонного сектора", - сказал он.

П.Порошенко также отметил, что среди актуальных вопросов украинско-литовского сотрудничества – энергобезопасность, защита критической инфраструктуры, совместные работы в рамках киберсотрудничества и "совместное противодействие российской пропаганде, кампании дезинформации, которую в рамках гибридной войны пытаются проводить в Украине, Литве, Европейском Союзе и всем мире".