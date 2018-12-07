Политика

14:21 07.12.2018

Порошенко благодарен Грибаускайте и Литовскому государству за укрепление обороноспособности Украины

1 мин читать
Порошенко благодарен Грибаускайте и Литовскому государству за укрепление обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко отмечает вклад Литовской Республики и президента Литвы Дали Грибаускайте в укрепление обороноспособности Украинского государства.

"Я отдельно хотел поблагодарить госпожу президента за участие Литвы в укреплении обороноспособности нашего государства. Это не только военно-техническое сотрудничество, не только поставки необходимых нам элементов оружия - это и присутствие литовских инструкторов в подготовке украинского войска, и деятельность украинско-польско-литовской бригады", - сказал П.Порошенко на совместной с Д.Грибаускайте пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он также сообщил, что в Литве проходят реабилитацию украинские военнослужащие.

"229 украинских воинов прошли медицинскую реабилитацию в медицинских учреждениях Литвы с 2014 года", - сказал П.Порошенко.

Президент Украины отметил, что пострадавшие в результате военных действий школьники и студенты из Донбасса также имеют возможность учиться в Литве.

"Мы заявляем о необходимости и в дальнейшем расширять наше сотрудничество в сфере оборонной безопасности, будем усиливать взаимодействие с Литвой для реформирования нашего оборонного сектора", - сказал он.

П.Порошенко также отметил, что среди актуальных вопросов украинско-литовского сотрудничества – энергобезопасность, защита критической инфраструктуры, совместные работы в рамках киберсотрудничества и "совместное противодействие российской пропаганде, кампании дезинформации, которую в рамках гибридной войны пытаются проводить в Украине, Литве, Европейском Союзе и всем мире".

Теги: #порошенко #литва
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко и Грибаускайте выступают за расширение санкций против РФ за агрессию в Азовском море

Порошенко и Грибаускайте подписали "дорожную карту" развития стратегического партнерства между Украиной и Литвой

Порошенко и Грибаускайте проводят переговоры в формате "тет-а-тет"

Порошенко: Страны Запада должны лучше координировать свои шаги по сдерживанию России

Три министра уволены в Литве после конфликта с премьером

Порошенко: Москва продолжит агрессивно действовать в отношении Запада

Порошенко: Для пресечения дальнейшей агрессии РФ в Азовском море как минимум необходимо ввести "Азовский пакет санкций"

Порошенко поручил Кабмину, обладминистрациям и КГГА предпринять меры для завершения объединения территориальных громад

Порошенко предлагает отменить запрет на проведение местных выборов 23 декабря в условиях военного положения

Порошенко: Суд по Януковичу в ближайшее время примет законное и справедливое решение, без какого-либо давления

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине надеются, что в пятницу и с началом недели консулы смогут посетить военнопленных моряков в Лефортово

США останутся сильным партнером Украины в укреплении ее армии

Азовское море не территория РФ, в нем действуют договоренности для международных вод и Москва должна их соблюдать

В "Нашем крае" призывают уволить почти 100 глав РГА за препятствование децентрализации

Замглавы Минобороны США обсудила с министром Полтораком планы по оказанию помощи Украине в области безопасности

ВККС завершит процедуры для начала работы ВАКС в середине февраля 2019г

Глава представительства ЕС в Украине надеется, что ВАКС заработает в течение нескольких недель

Геращенко: Украине следует преодолеть стереотипы и сексизм в силовых структурах и армии

В Министерство ветеранов войдут 325 сотрудников, предпочтение при отборе будут предоставлять ветеранам – Фриз

Климкин посетит Берлин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА