Политика

13:29 07.12.2018

Азовское море не территория РФ, в нем действуют договоренности для международных вод и Москва должна их соблюдать

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Азовское море не территория РФ, в нем действуют договоренности для международных вод и Москва должна их соблюдать

Россия должна выполнять международные договоренности по судоходству в Азовском море и обеспечить свободное использование Керченского пролива, заявляет президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Мы хотим еще раз напомнить, что Азовское море не является территорией России, и на этом море действуют все международные договоренности. И Россия, также как и все другие, должна выполнять международные договоренности. Если нет, то мы всегда поможем, поддержим Украину, и будем увеличивать свое военное присутствие, и мы должны обеспечить свободное передвижение по (Керченскому – ИФ) проливу… и мы должны выполнять все договоренности, которые действуют для международных вод", - сказала Д.Грибаускайте на совместной с президентом Украины Петром Порошенко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Она осудила акт агрессии против украинских моряков в нейтральных водах в акваториях Черного и Азовского морей.

В свою очередь президент Украины П.Порошенко отметил, что агрессивные действия Российской Федерации, которая игнорирует Минские договоренности, и нагнетает ситуацию в Черном и Азовском морях – это "прямая угроза европейской безопасности, и всему демократическому миру".

Теги: #грибаускайте
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