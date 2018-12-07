Политика

13:24 07.12.2018

Порошенко и Грибаускайте подписали "дорожную карту" развития стратегического партнерства между Украиной и Литвой

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Порошенко и Грибаускайте подписали "дорожную карту" развития стратегического партнерства между Украиной и Литвой

Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте подписали "дорожную карту" развития стратегического партнерства между Украиной и Литовской Республикой на 2019-2020 гг.

Как сообщает пресс-служба президента в пятницу, документ подписан в Киеве по результатам 11-го заседания совета президентов обеих стран.

"Дорожная карта" определяет ключевые направления дальнейшего развития украинско-литовских отношений стратегического партнерства.

"В документе изложены задачи сотрудничества по вопросам международной и региональной безопасности, в сфере европейской и евроатлантической интеграции, в торгово-экономической, энергетической, транспортной отраслях, а также в культурно-гуманитарной и социальной сферах", - сказано в сообщении.

Кроме того, заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев и главный советник президента Литвы по вопросам внешней политики Нерюс Алексеюнас подписали протокол 11-го заседания Совета президентов Украины и Литовской Республики.

"Протокол также определяет практические вопросы двустороннего сотрудничества по вопросам международной и региональной политики и безопасности, взаимодействия в рамках международных и региональных организаций. В документе отражены направления сотрудничества в рамках реализации стратегических целей Украины относительно приобретения членства в ЕС и НАТО", - сказано в сообщении.

Протокол определяет конкретные меры двустороннего сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес, а именно: безопасность и оборона, энергетика, транспорт, образование и науки, культура и туризм.

Кроме того, глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс подписали протокол между правительствами Украины и Литовской Республики о выполнении соглашения между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии лиц.

"Заключение соглашения будет способствовать улучшению координации взаимодействия Украины и Литвы в области миграции и убежища, интенсификации обмена соответствующей информацией, укреплению сотрудничества миграционных органов обоих государств в соответствующей сфере", - сказано в сообщении.

Помимо этого, министр социальной политики Украины Андрей Рева и Л.Линкявичюс подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Литвы о трудоустройстве и сотрудничество в сфере трудовой миграции.

"Целью документа является обеспечение защиты социальных прав граждан Украины, которые находятся в Литовской Республике, и граждан Литвы, которые находятся в Украине, а также противодействие нелегальной работе", - проинформировали в пресс-службе главы Украинского государства.

Теги: #порошенко #дорожня_карта #грибаускайте
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