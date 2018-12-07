Политика

11:34 07.12.2018

Порошенко: Страны Запада должны лучше координировать свои шаги по сдерживанию России

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Порошенко: Страны Запада должны лучше координировать свои шаги по сдерживанию России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страны Запада должны лучше координировать свои шаги, чтобы Россия не смогла атаковать не угрожающие ей страны, такими шагами может быть пакет санкций по Азову или остановка строительства трубопровода "Северный поток-2".

Как сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины, П.Порошенко в интервью польскому телеканалу TVN24 подчеркнул, что польский лидер Анджей Дуда является адвокатом и важным партнером Украины не только в Европейском Союзе, но и в Совете безопасности ООН.

"Польша в координации с нашими партнерами из США, Франции, Великобритании, запускает специальную резолюцию Совета безопасности, и мы имеем абсолютно решительные слова в адрес России как страны агрессора", - рассказал П.Порошенко, напомнив, что также было заявление стран "Большой семерки" и ЕС.

"Это акт агрессии и он подрывает ситуацию безопасности во всем мире. Но в то время, когда Европа делает заявления, Россия нападает. В данной ситуации мы должны лучше координировать наши шаги, чтобы Россия не смогла атаковать страну, которая борется за свободу, демократию и не создает никаких проблем для России и ее территориальной целостности", - отметил П.Порошенко.

Поэтому, по словам украинского президента, министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит встречу Совета ЕС на уровне министров и другие институты, чтобы наработать шаги.

"Возможны шаги – пакет санкций по Азову для тех, кто принимал участие в этой провокации", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина с самого начала требовала немедленно освободить корабли и украинских моряков без каких-либо условий, так как они являются военнопленными, и Россия не имеет на них никакой юрисдикции.

Еще одним вариантом санкций президент Украины также назвал остановку строительства "Северного потока-2", который является инструментом России по влиянию на безопасность всего Евросоюза и получению дополнительных средств. "Надеюсь, ЕС будет иметь достаточно политической воли, чтобы продемонстрировать единство и солидарность с Украиной", - сказал П.Порошенко.

На уточняющий вопрос, почему западные партнеры должны прислушиваться к предложениям о санкциях против РФ, П.Порошенко отметил, что Россия опасна не только из-за агрессии на востоке Украины, аннексии Крыма и сейчас попытки оккупировать Азовское море.

"Может кто-то из наших западных партнеров считает, что Украина очень далеко. Но в это же время в центре Великобритании в 21 веке РФ совершила химическую атаку и снова говорит, что это не мы. Пока британские службы по расследованию не представили доказательства, что это Россия... Никто не знает, кого Россия вздумает атаковать завтра. Возможно, российские войска захотят защищать "Северный поток-2" или атаковать Балтийские страны. Может Россия захочет вмешаться в избирательную систему", - отметил он.

Президент Украины также отметил сотрудничество Украины и Польши в секторе безопасности и обороны. В частности, польские военные могут ознакомиться с украинским опытом в борьбе с российской агрессией. "Такое сотрудничество поможет Польше быть в безопасности и более сильной, что нам и нужно, потому что Польша наш друг, партнер и адвокат", - подчеркнул по П.Порошенко.

Теги: #порошенко #запад
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