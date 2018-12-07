ВККС завершит процедуры для начала работы ВАКС в середине февраля 2019г

Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Станислав Щотка заявляет, что Комиссия завершит свои процедуры для начала работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) во второй декаде февраля 2019 года.

"Мы взяли на себя обязательства завершить наш процесс, Комиссия не является окончательным компонентом, мы предоставляем рекомендации, которая направляется в Высший совет правосудия, после того там идет еще свой процесс. Мы для себя установили планку, что это должно быть вторая декада февраля 2019 года", - сказал он на конференции "Декоррупция Украины" в пятницу в Киеве.

При этом С.Щотка заверил, что если удастся ускорить этот процесс, то Комиссия это сделает.