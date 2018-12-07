Политика

11:49 07.12.2018

ВККС завершит процедуры для начала работы ВАКС в середине февраля 2019г

1 мин читать
ВККС завершит процедуры для начала работы ВАКС в середине февраля 2019г

Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Станислав Щотка заявляет, что Комиссия завершит свои процедуры для начала работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) во второй декаде февраля 2019 года.

"Мы взяли на себя обязательства завершить наш процесс, Комиссия не является окончательным компонентом, мы предоставляем рекомендации, которая направляется в Высший совет правосудия, после того там идет еще свой процесс. Мы для себя установили планку, что это должно быть вторая декада февраля 2019 года", - сказал он на конференции "Декоррупция Украины" в пятницу в Киеве.

При этом С.Щотка заверил, что если удастся ускорить этот процесс, то Комиссия это сделает.

Теги: #вккс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ВККС определила дату экзамена на должность судей в Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности

ВККС объявила конкурсы на должность судей ВАКС и Верховного Суда

В Раде обсуждают подготовку изменений в закон об Антикоррупционном суде в части подачи апелляции и переизбрания ВККС

Киев разработал два варианта преодоления ВККС вето Совета международных экспертов по кандидатурам антикоррупционного судьи

Стартовало первичное квалификационное оценивание украинских судей

ВККС начнет оценивание украинских судей во второй половине февраля

ПОСЛЕДНЕЕ

Замглавы Минобороны США обсудила с министром Полтораком планы по оказанию помощи Украине в области безопасности

Порошенко и Грибаускайте проводят переговоры в формате "тет-а-тет"

Порошенко: Страны Запада должны лучше координировать свои шаги по сдерживанию России

Глава представительства ЕС в Украине надеется, что ВАКС заработает в течение нескольких недель

Геращенко: Украине следует преодолеть стереотипы и сексизм в силовых структурах и армии

В Министерство ветеранов войдут 325 сотрудников, предпочтение при отборе будут предоставлять ветеранам – Фриз

Три министра уволены в Литве после конфликта с премьером

Порошенко: Москва продолжит агрессивно действовать в отношении Запада

Порошенко: Для пресечения дальнейшей агрессии РФ в Азовском море как минимум необходимо ввести "Азовский пакет санкций"

Климкин посетит Берлин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА