Порошенко и Грибаускайте проводят переговоры в формате "тет-а-тет"
Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте проводят переговоры в пятницу в Киеве.
"Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте начали переговоры. Переговоры проходят в формате "тет-а-тет", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе администрации президента Украины.
Президент Литвы прилетела в Киев с однодневным визитом.
Согласно программе визита, Д.Грибаускайте, после встречи президентов также запланированы переговоры глав двух государств в рамках заседания совета президентов Украины и Литвы и подписание ряда двусторонних документов.
Кроме этого, П.Порошенко и Д.Грибаускайте примут участие в работе 2-го Украинского женского конгресса.