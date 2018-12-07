Порошенко и Грибаускайте проводят переговоры в формате "тет-а-тет"

Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте проводят переговоры в пятницу в Киеве.

"Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте начали переговоры. Переговоры проходят в формате "тет-а-тет", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе администрации президента Украины.

Президент Литвы прилетела в Киев с однодневным визитом.

Согласно программе визита, Д.Грибаускайте, после встречи президентов также запланированы переговоры глав двух государств в рамках заседания совета президентов Украины и Литвы и подписание ряда двусторонних документов.

Кроме этого, П.Порошенко и Д.Грибаускайте примут участие в работе 2-го Украинского женского конгресса.