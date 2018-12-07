Политика

11:25 07.12.2018

Глава представительства ЕС в Украине надеется, что ВАКС заработает в течение нескольких недель

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Глава представительства ЕС в Украине надеется, что ВАКС заработает в течение нескольких недель

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли рассчитывает, что Высший антикоррупционный суд Украины начнет свою работу на протяжении нескольких недель.

"Я надеюсь, что на протяжении нескольких недель Антикоррупционный суд начнет функционировать и все гарантии, надеюсь, будут, чтобы он работал эффективно и независимо", - сказал он на конференции "Декоррупция Украины" в пятницу в Киеве.

Х.Мингарелли также выразил мнение, что антикоррупционные активисты являются одним из главных факторов модернизации системы борьбы с коррупцией в Украине.

Теги: #мингарелли #ес #вакс
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