Глава представительства ЕС в Украине надеется, что ВАКС заработает в течение нескольких недель

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли рассчитывает, что Высший антикоррупционный суд Украины начнет свою работу на протяжении нескольких недель.

"Я надеюсь, что на протяжении нескольких недель Антикоррупционный суд начнет функционировать и все гарантии, надеюсь, будут, чтобы он работал эффективно и независимо", - сказал он на конференции "Декоррупция Украины" в пятницу в Киеве.

Х.Мингарелли также выразил мнение, что антикоррупционные активисты являются одним из главных факторов модернизации системы борьбы с коррупцией в Украине.