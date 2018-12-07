Политика

11:05 07.12.2018

Геращенко: Украине следует преодолеть стереотипы и сексизм в силовых структурах и армии

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Геращенко: Украине следует преодолеть стереотипы и сексизм в силовых структурах и армии

Украинские женщины отстаивают не только свое право на присутствие в политике и других государственных сферах, но и право влияния на принятие решений, подчеркивает первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

И.Геращенко, выступая на 2-м Украинском женском конгрессе в пятницу в Киеве, рассказала, что в нынешнем созыве украинского парламента только 49 женщин, но они очень активны. "Не просто присутствие женщин в Раде, а влияние женщин на принятие решений – за это мы и боремся. Не только украшать,… но и влиять на принятие государственных решений", - подчеркнула она.

Первый вице-спикер парламента отметила: "Своим заданием мы видим не только увеличение женщин в политике, потому что не бывает влияния женщин в одной конкретной сфере. Наша задача – это преодоление стереотипов, сексизма в тех сферах, которые традиционно были очень консервативными по отношению к женщинам. В первую очередь, мы говорим о силовых структурах, армии".

И.Геращенко выразила удовлетворение тем, что был принят закон, который сделал возможным назначение женщин-офицеров. По ее словам, в настоящее время по контракту в Вооруженных силах Украины служит больше 25 тыс. 300 женщин, 3 тыс. 300 из них – офицеры.

"Убеждены, что шаг за шагом должны быть преодолены стереотипы по отношению к тем женщинам, которые выбрали службу в армии", - сказала она.

По словам И.Геращенко, Министерство иностранных дел остается наиболее консервативным в гендерном плане: на фоне большого количества женщин на должностях среднего звена во внешнеполитическом ведомстве, женщин-послов лишь несколько.

Теги: #армия #геращенко #женщины
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