В Министерство ветеранов войдут 325 сотрудников, предпочтение при отборе будут предоставлять ветеранам – Фриз

Штат новосозданного Министерства по делам ветеранов будет состоять из 325 сотрудников, сообщила глава ведомства Ирина Фриз.

"Всего в министерстве мы планируем сейчас 325 сотрудников. Из них 125 – терорганы, по 5 человек на область. 200, по плану, должны работать в центральном аппарате. Эта цифра не является завышенной, поскольку включает работников специализированных направлений, в том числе call-центров", - сказала министр в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

И.Фриз также заверила, что на должности в министерстве будет проводиться жесткий отбор кадров. Соискателям на руководящие должности, помимо конкурса, придется пройти "полиграф" и собеседование с HR-специалистами.

"Если по конкурсу на ту или иную должность с одинаковым количеством баллов будет представлен ветеран и гражданский, предпочтение будет отдаваться ветерану. Потому что Министерство ветеранов должно работать по принципу "ветеран для ветерана"", - рассказала И.Фриз.

По ее словам, при ведомстве также будет функционировать научно-исследовательский институт по делам ветеранов.