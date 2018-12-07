Политика

10:12 07.12.2018

Порошенко: Москва продолжит агрессивно действовать в отношении Запада

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Порошенко: Москва продолжит агрессивно действовать в отношении Запада

Россия имеет опасное количество кораблей в Черном море, что может угрожать членам НАТО - Румынии, Болгарии и Турции, заявил президент Украины Петр Порошенко

"Последние события непосредственно влияют на безопасность всего НАТО. В настоящее время Россия имеет угрожающее количество морских кораблей в Черном море, что означает, что это может угрожать членам НАТО – Румынии, Болгарии и Турции. И это может быть только началом", - написал П.Порошенко в своей статье для газеты The New York Times, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу.

Президент также акцентировал внимание на значительном присутствии России в Балтийском море.

"Недавно российские бойцы были перехвачены не впервые над Балтийским регионом и не подали плана полетов. Кто может гарантировать, что это не репетиция патрулирования над пресловутым газопроводом "Северный поток-2", который строится Россией через Балтийское море, чтобы бросить вызов Европе?" - подчеркнул он.

П.Порошенко отметил, что цель России очевидна: она хочет вернуться к той эпохе, когда имущество и земля изымались силой, и после Украины Москва продолжит также действовать и в отношении запада, "насколько мир позволит". "Демократические страны должны сделать выбор: выступать за то, что правильно, или продолжать умиротворение президента Владимира Путина. Если история и научила нас чему-нибудь, так это потому, что умиротворение имеет смертельные последствия", - написал он.

Вместе с тем П.Порошенко отметил, что, несмотря на кремлевскую пропаганду президент России Владимир Путин слабее, чем он хочет казаться Западу.

"Запад может – за счет повышения стоимости агрессии – заставить его послушаться. Сколько еще надо враждебности, чтобы Запад использовал твердую валюту, которой торгует Кремль – силу? Россия использовала химическое оружие в Британии; осуществляла кибератаки на Западе; обстреливала мирных жителей в Сирии и развязала войну на восточной Украине. Не время ли уже действовать?", - подчеркнул президент.

П.Порошенко напомнил, что президент США Дональд Трамп "продемонстрировал настоящее лидерство", отменив свою встречу с В.Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине из-за захвата Россией кораблей и матросов.

"Мы получили ощутимую поддержку Белого дома и Конгресса, включая оборонительное вооружение, сильнее санкции и надежные американские поставки энергоресурсов. Вместе партнеры по обе стороны Атлантики могут в дальнейшем повышать цену для России за угрозы нашей коллективной безопасности", - подчеркнул П.Порошенко.

Теги: #угрозы #порошенко #запад
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