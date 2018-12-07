Порошенко: Для пресечения дальнейшей агрессии РФ в Азовском море как минимум необходимо ввести "Азовский пакет санкций"

Недостаточно жесткая реакция мирового сообщества на российскую агрессию против Украины, аннексию ею Крыма и развязывание боевых действий на Донбассе в 2014 году позволило Москве продолжать наступление, нарушать международные правила и договоры, и наименьшим ответом мира, в том числе на атаку РФ против судов украинских ВМС 25 ноября, было бы принятие "Азовского пакета санкций", заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Кража Крымского полуострова Россией вызвала осуждение и экономические санкции всего мира. Но, поскольку появлялись другие новости, о Москве забыли, и она начала разрабатывать новое наступление: мост длиной 12 миль между материковой частью России и Крымом", - отметил П.Порошенко в статье, опубликованной в американской газете "The New York Times", сообщается на сайте главы государства в пятницу утром.

Президент заявил: "Украинский народ не будет смотреть, как Россия продолжает свою ползучую аннексию страны".

Он отметил, что четыре года назад, после произошедшей в Украине Революции достоинства, страна не смогла самостоятельно выдержать российскую военную авантюру, "но сегодня мы полны решимости и готовы выступить против России".

По словам П.Порошенко, именно поэтому было введено военное положение на территории Украины вблизи российской границы, чтобы страна смогла мобилизоваться, если Россия решится на усиление своей агрессии. "Но нам также нужна поддержка международного сообщества в форме дальнейших санкций против Москвы за ее последнее нападение", - подчеркнул он.

Президент Украины выразил убеждение, что российская атака в Керченском проливе и Черном море 25 ноября не была отдельным событием, ведь с 2014 года Россия регулярно нарушает международные правила мореходства и договоры в обеих этих водах и Азовском море.

"Она похитила наши энергоресурсы и рыбные ресурсы, нанесла ущерб средствам существования Украины, заблокировала трафик и торговлю в наших портах. Летом Россия повысила напряженность, регулярно задерживая коммерческие корабли, направлявшиеся в украинские порты (в Азовском море – ИФ)", - отметил П.Порошенко.

По его словам, Россия также ведет против Украины экономическую войну, пытаясь медленно подавить украинские экспортные рынки, и слова западного осуждения этой осенью только ухудшали поведение России. "Украинские корабли, которые никогда не проявляли агрессию против российского военно-морского флота, никогда не открывали огонь, несмотря на то, что их подстрекали, были атакованы с открытием огня и захвачены на пути домой в международных водах", - напомнил президент, говоря о событиях 25 ноября в районе Керченского пролива.

"Это было неспровоцированным военным нападением российских вооруженных сил на Украину. Москва не скрывалась за "маленькими зелеными человечками", как это было в Крыму в 2014 году, ее военнослужащие не были в "отпуске", как утверждалось, когда в тот же год в восточной Украине начались боевые действия. Москва в этот раз даже не пытается обмануть мир", - добавил П.Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что агрессия продолжается, поскольку захваченные 25 ноября украинские военнослужащие и суда находятся под стражей в России, а сотни кораблей блокируются в Азовском море, где им отказывают в разрешении пройти Керченский пролив. При этом он обратил внимание, что это не только украинские корабли, но суда и других стран.

"Поскольку Крым и Донбасс под оккупацией, наша общая задача - не допустить, чтобы Россия выплеснула свою агрессию в Азовское море. И "Азовский пакет санкций" против России был бы наименьшим ответом мира на данный момент. Пока Запад говорит, Путин действует. Пришло время ответить", - резюмировал глава государства.