Политика

10:09 07.12.2018

Климкин посетит Берлин

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Климкин посетит Берлин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин к концу следующей недели посетит Берлин, где обсудит с властями Германии ряд вопросов, в том числе ситуацию на Донбассе, возможность введения совместного мониторинга ситуации в Керченском проливе и строительство газопровода "Северный поток-2".

"С немцами у нас классные контакты. На следующей неделе я буду в Берлине, в конце недели. Мы будем очень детально обсуждать многие темы, включая, идею об общем мониторинге, поскольку нельзя позволить России контролировать безопасность судоходства в Керченском проливе", - сказал он журналистам в Милане в четверг.

Украинский министр также проинформировал, что на повестке дня будет также ситуация на Донбассе и строительство "Северного потока-2".

Теги: #берлин #климкин
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