Парубий отмечает важность усиления морского присутствия НАТО и США в Черном море

Для Украины важно, чтобы были усилены морское присутствие НАТО и США в Черном море, а также воздушный контроль в регионе, отмечает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Мы рассчитываем на поддержку США, которую мы ощущаем ежедневно, и надеемся, что она будет еще более решительной", - сказал А.Парубий во время встречи с заместителем помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Лорой Купер.

Спикер украинского парламента поблагодарил США за поддержку Украины после агрессивной атаки РФ в Азовском море. "Атака на украинские корабли - это был не только акт агрессии на корабли. Это желание показать всему миру, что Азовское море - это внутренние воды РФ, куда никто не может входить. Это фактически еще один шаг к аннексии украинскй территории и международных вод", - сказал он.

А.Парубий также отметил, что Украине "крайне важно вернуть украинских моряков домой, к своим семьям на родину".

Л.Купер, в свою очередь, еще раз заверила в поддержке независимости и территориальной целостности Украины. "Агрессия Российской Федерации является нарушением международного морского права… РФ осуществила провокацию и может продолжать действовать таким образом", - сказала она, добавив, что "мы увидели очень взвешенную реакцию Украины".

Участники встречи также обсудили пути возможного сотрудничества в области кибербезопасности, информационной безопасности, особенно учитывая проведение выборов в Украине в следующем году; в сфере морского судоходства и воздушного контроля и, в частности, и на уровне возможной экспертной помощи со стороны представителей НАТО и США при подготовке необходимых законопроектов в парламенте Украины.