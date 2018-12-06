Рада отказалась включить в повестку дня законопроект, продлевающий имплементацию языковой статьи в образовании до 2023 года

Верховная Рада не поддержала включение в повестку дня сессии депутатский законопроект №9287, которым предлагается продлить имплементационный период языковой статьи закона об образовании.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", спикер парламента Андрей Парубий дважды ставил на голосование вопрос включения в повестку законопроекта, однако народные депутаты давали менее 180 голосов при минимально необходимых 226.

Авторы документа предлагают дополнить заключительные и переходные положения закона об образовании нормой о том, что представители национальных меньшинств Украины, языки которых являются официальными в ЕС, если они начали получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства до 1 сентября 2018 года, продолжат получать такое образование до 1 сентября 2023 года с постепенным увеличением количества школьных предметов на украинском языке.

Соответствующий законопроект №9287 инициировали нардепы во главе с руководителем комитета по вопросам науки и образования Александром Спиваковским (фракция "Блок Петра Порошенко").

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поддерживает продление на 4-5 лет переходного периода имплементации языковой статьи 7 закона об образовании.

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

В ЕС в июле призвали Украину соблюсти права нацменьшинств и имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании", основываясь на предметном диалоге с представителями нацменьшинств. "Мы согласились с необходимостью гарантировать уважение уже имеющихся прав представителей национальных меньшинств, как это указано в конвенциях ООН и Совета Европы и связанных протоколах; обеспечить недискриминацию лиц, относящихся к меньшинствам, и уважать разнообразие", - говорилось в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

В частности, в ЕС призвали Киев принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст.7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы.