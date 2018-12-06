Политика

17:28 06.12.2018

Могерини обещает дополнительную помощь Украине

1 мин читать
Могерини обещает дополнительную помощь Украине

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини "на полях" 25-го заседания Совета министров ОБСЕ в Милане встретилась с главой МИД Украины Павлом Климкиным и обсудила с ним усиление напряженности в Азовском море, сообщила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Они обменялись мнениями по последней ситуации в Азовском море, включая состояние захваченных украинских судов и их задержанных экипажей. ЕС ищет возможности увеличить поддержку регионов юго-восточной Украины, которые экономически пострадали от ограниченного Россией доступа к украинским портам через Керченский пролив", - говорится в распространенном в четверг в Брюсселе коммюнике.

Со своей стороны, П.Климкин "проинформировал о принятых Украиной мерах, в том числе о введении военного положения".

Ф.Могерини подтвердила, что Евросоюз продолжает "осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и оказывать полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины". Она также заверила украинскую сторону в продолжении поддержки Евросоюзом программ реформ.

В сообщении ЕВС уточняется, что эта встреча предшествует рассмотрению на Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе 10 декабря вопроса об Украине, где ожидается обсуждение усиления напряженности в Азовском море.

Теги: #азовское_море #климкин #могерини
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Парубий отмечает важность усиления морского присутствия НАТО и США в Черном море

Климкин: Задержание в Крыму адвоката Курбединова – это запугивание всех защитников украинских политзаключенных

В Вашингтоне обещают продолжить санкционное давление на Москву

Могерини призвала РФ освободить задержанные украинские корабли, их экипажи без условий и без промедления

Глава МИД Канады подвергла критике действия РФ в районе Азовского моря

Рада в два раза расширила зону украинского контроля в Черном море

Вхождение кораблей НАТО в Азовское море невозможно без согласия РФ, пока действует двустороннее соглашение о его совместном использовании - Залищук

Климкин 6-7 декабря примет участие в заседании СМИД ОБСЕ, где рассмотрят российскую агрессию против Украины

Киев будет добиваться на январской сессии ПАСЕ дебатов о милитаризации Россией Азова

Могерини обсудит с главами МИД РФ и Украины напряженность в Азовском море

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада отказалась включить в повестку дня законопроект, продлевающий имплементацию языковой статьи в образовании до 2023 года

Рада ратифицировала изменения в соглашение о ЛитПолУкрбриг касательно участия в международных операциях

Представительство ЕС в Украине приветствует принятие Радой закона о противоминной деятельности

В АП подчеркивают, что создаваемая в Украине православная церковь будет независимой

Порошенко поручил Кабмину, обладминистрациям и КГГА предпринять меры для завершения объединения территориальных громад

В Елисейском дворце опасаются попытки госпереворота

Рада не намерена рассматривать в четверг президентский законопроект об отмене запрета на проведение местных выборов 23 декабря

В Конституции Украины следует уточнить социальные и экономические права украинцев, так как они стали фикцией – правозащитники

Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с РФ с апреля 2019 года

Россия пытается повлиять на выборы в Украине - Волкер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА