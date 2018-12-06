Политика

17:27 06.12.2018

Рада ратифицировала изменения в соглашение о ЛитПолУкрбриг касательно участия в международных операциях

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Рада ратифицировала изменения в соглашение о ЛитПолУкрбриг касательно участия в международных операциях

 Верховная Рада внесла изменения в соглашение между Кабинетом министров Украины и правительствами Литвы и Польши касательно создания совместной военной части – совместной бригаде ЛитПолУкрбриг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по ратификации соответствующих изменений в соглашение от сентября 2014 года проголосовали 230 народных депутатов на пленарных заседании парламента в четверг.

Согласно этим изменениям бригаде присвоено имя Гетьмана Константина Островского.

Кроме того, изложено в новой редакции положение, касающееся участия в международных операциях.

Теперь ЛитПолУкрбриг сможет участвовать не только в международных операциях, которые проводятся под мандатом Совета безопасности ООН, а в любых международных операциях, которые соответствуют принципам и нормам международного права. В таких мероприятиях бригада сможет участвовать при единогласном согласии сторон.

Представители правительств Литвы, Польши и Украины подписали изменения к соглашению в октябре 2017 года.

Теги: #литполукрбриг #рада
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