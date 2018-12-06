Представительство ЕС в Украине приветствует принятие Радой закона о противоминной деятельности

Представительство Европейского Союза в Украине приветствует принятие Верховной Радой закона "О противоминной деятельности" и поддерживает дальнейшие шаги в этом направлении.

"Поздравляем парламент с принятием закона по противоминной деятельности. Важный шаг для спасения жизни людей. Мы готовы в дальнейшем поддерживать внедрение законодательства по противоминной деятельности и предоставлять соответствующую помощь", - говорится в сообщении посольства в Твиттер в четверг.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о противоминной деятельности в Украине. За соответствующий проект закона (№9080-1) проголосовали 242 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.

Закон определяет перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности; требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминирования; источники финансирования противоминной деятельности

Также согласно закону, в Украине будет действовать национальный орган по вопросам противоминной деятельности как постоянно действующий межведомственный орган, который будет создан Кабинетом министров. Его обязанностью будет координация мероприятия по управлению и регулированию противоминной деятельности в Украине.

Вместе с тем появится центр противоминных операций. Он будет центральным органом исполнительной власти, его деятельность будет координироваться национальным органом по противоминной деятельности.