В АП подчеркивают, что создаваемая в Украине православная церковь будет независимой

Советник президента Украины Ростислав Павленко опровергают информацию о том, что новая единая православная церковь Украины якобы будет обладать только частичной независимостью.

"Распространяются такие мифы, что это будет какая-то ограниченная независимость. Это не так… Речь идет о независимой автокефальной православной церкви без каких-либо ограничений, компромиссов и оставленных зависимостей от других церквей, включая Вселенский патриархат", - сказал Р.Павленко на брифинге в четверг в Киеве.

Он отметил, что Вселенский патриархат действительно является последней апелляционной инстанцией для разрешения каких-либо конфликтных ситуаций, которые невозможно разрешить в рамках определенной церкви. При этом советник президента указал, что именно реализация такого права позволила "миллионам украинских православных вернуться к всеправославному общению" после решение синода Вселенского патриархата от 11 октября 2018 года.

"Это использование первым по чести патриархом своей роли, как арбитра", - подчеркнул Р.Павленко.

Отвечая на вопрос о том, какой титул получит избранный предстоятель новой украинской православной церкви, Р.Павленко отметил, что главным является то, что будет создана независимая церковь, а вопрос титула – это "та материя, которая будет проговариваться, чтобы было корректно говорить и с внешним церковным миром, и подавать эту информацию внутри".

"Как мы знаем, сейчас существует 14 признанных независимых православный церквей. Девять из них возглавляют патриархи, три – архиепископы, два – митрополиты. Но это все независимые церкви. Точно так же, как государство может возглавлять президент, монарх – но это все независимые и равноправные государства", - пояснил он.

Р.Павленко также указал, что на объединительном православном соборе 15 декабря 2018 года роль иерархов Украинской православной церкви (Московского патриархата) будет такой же, как и иерархов других церквей, а именно участие в соборе, как равноправных участников и сооснователей новой независимой единой церкви.

Отвечая на вопрос журналистов, сколько может длиться собор - несколько часов или дней – Р.Павленко отметил: "Есть оптимистический сценарий, и я очень надеюсь именно на него. Это будет очень зависеть именно от работы архиереев в те дни, которые остались".