Политика

16:03 06.12.2018

Порошенко поручил Кабмину, обладминистрациям и КГГА предпринять меры для завершения объединения территориальных громад

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Порошенко поручил Кабмину, обладминистрациям и КГГА предпринять меры для завершения объединения территориальных громад

 Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров обеспечить разработку и внесение на рассмотрение парламента законопроекта об усовершенствовании законодательства о местных выборах в связи с созданием объединенных территориальных громад, а также предпринять меры по оказанию поддержки для завершения до 2020 года создания действенных громад.

"С целью … завершения процесса объединения территориальных громад … постановляю: Кабинету министров Украины обеспечить разработку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект по усовершенствованию законодательства о местных выборах в связи с образованием объединенных территориальных громад; принятие в установленном порядке мер по оказанию государственной поддержки для завершения до 2020 года формирования и образования действенных территориальных громад по всей территории Украины", - говорится в указе главы государства от 6 декабря.

Правительству также поручено оказать содействие развитию сельских территорий, в частности путем увеличения объемов предоставления финансовой поддержки органам местного самоуправления для внедрения реформы в сфере образования, в том числе модернизация сети опорных школ, приобретение школьных автобусов, подключение учебных заведений к скоростному Интернету.

Областным, Киевской городской государственным администрациям дана задача обеспечить разработку и утверждение планов перспективного развития соответствующих областей, города Киева на 2019-2021 годы с учетом инновационного потенциала регионов, конкурентных преимуществ и стратегического видения их развития, результатов реформ по децентрализации власти, объединения территориальных громад и их финансовой состоятельности, а также реформ в сферах образования, здравоохранения, в частности развития инклюзивного обучения и медицинского обслуживания в сельской местности, и инфраструктурных изменений.

Органам местного самоуправления рекомендуется разработать и утвердить планы перспективного развития соответствующих городов, поселков и сел на 2019-2021 годы с учетом региональных стратегий развития, местных приоритетов, определенных территориальными громадами.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #порошенко #громады #выборы
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