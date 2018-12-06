Климкин: Задержание в Крыму адвоката Курбединова – это запугивание всех защитников украинских политзаключенных

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает задержание в оккупированном Россией Крыму адвоката Эмиля Курбединова запугиванием всех защитников украинских политзаключенных и пленных моряков.

"Задержание в Крыму адвоката и борца за гражданские права Эмиля Курбединова - это само по себе преступление. Это запугивание всех, кто защищает наших политзаключенных и моряков", - написал министр на своей странице в Твиттер в четверг.

Дипломат также отметил, что о задержании адвоката сообщил всем своим коллегам во время заседания ОБСЕ.

Ранее в этот день председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщил, что представители оккупационной власти РФ задержали в Крыму адвоката Эмиля Курбединова, который, в частности, украинских моряков-военнопленных.