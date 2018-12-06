В Елисейском дворце опасаются попытки госпереворота

В Елисейском дворце и правительстве Франции растет обеспокоенность относительно того, что демонстранты могут взяться за оружие и предпринять попытку госпереворота, сообщает в четверг телеканал БФМ-ТВ.

Опасения французских властей связаны, в частности, с запланированной на субботу акцией протеста "желтых жилетов", которые пообещали направиться к Елисейскому дворцу.

По словам одного из представителей движения Эрика Друэ, цель протестной акции в субботу дойти до Елисейского дворца. "Мы все хотим пойти к Елисейскому дворцу", - сказал он.

В администрации французского президента Эмманюэля Макрона не скрывают обеспокоенность тем, что демонстранты могут прибегнуть к силе и попытаться осуществить переворот.

По данным "Фигаро", спецслужбы предупредили администрацию главы государства о "призывах демонстрантов убивать и взяться за оружие, чтобы нанести удар по парламентариям, правительству, исполнительной власти и стражам порядка".

Местные СМИ также пишут о том, что, по всей видимости, между президентом и премьер-министром страны наметились серьезные разногласия во взглядах. В частности, такие предположения стали озвучиваться после того, как Э.Макрон принял решение отменить запланированное на 2019 год повышение налогов на топливо, тогда как ранее глава правительства объявил о другой мере - полугодовалом моратории на увеличение этих налогов.

Между тем, в резиденции премьер-министра страны попытались развеять предположения о разногласиях в рядах руководства страны. "Мы работаем очень тесно с Елисейским дворцом", - отметили в Матиньонском дворце.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.