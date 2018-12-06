Рада не намерена рассматривать в четверг президентский законопроект об отмене запрета на проведение местных выборов 23 декабря

Верховная Рада в четверг, скорее всего, не рассмотрит президентский законопроект (№9357), который отменяет запрет проводить в условиях военного положения местные выборы, назначенные на 23 декабря 2018 года.

"Сейчас его нет в повестке дня. Я проверю, есть ли решение комитета, если есть – тогда возможно", - сказал глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов журналистам в Киеве.

В предварительной повестке дня на четверг, опубликованной на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект отсутствует. В карточке законопроекта на сайте парламента отсутствует вывод комитета по вопросам правовой политики и правосудия, который является главным по рассмотрению данной инициативы.

При этом член правового комитета, народный депутат из фракции "Самопомич" Руслан Сидорович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" отметил, что комитет не рассматривал данный законопроект.

Согласно Регламенту Верховной Рады, без выводов главного комитета народные депутаты не могут рассматривать законопроект в сессионном зале.

Президент Украины Петр Порошенко 3 декабря зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9357 "О внесении изменения в статью 28 закона Украины "О правовом режиме военного положения" по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года".

Изменения в закон "О правовом режиме военного положения", предложенные П.Порошенко, предполагают отменить запрет на проведение местных выборов, назначенных на 23 декабря 2018 года, в условиях военного положения.

Согласно тексту законопроекта, предлагается дополнить статью 28 закона "О правовом режиме военного положения" пунктом следующего содержания: "Установить, что действие части первой статьи 19 настоящего закона о запрете проведения в условиях военного положения выборов в органы местного самоуправления не распространяется на проведение местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года".

Закон должен вступить в силу со дня его опубликования и действовать до 31 декабря 2018 года.