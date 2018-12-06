Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с РФ с апреля 2019 года

Народные депутаты Украины одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий президентский законопроект (№0206) проголосовали 277 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно проекту закона, действие Договора о дружбе прекращается с 1 апреля 2019 года.

"Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от какого-либо обязательства относительно его исполнения и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, которые возникли в результате исполнения названного Договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров", - сказано в законопроекте.

Договор о дружбе между Украиной и РФ был заключен в мае 1997 года, Верховная Рада ратифицировала его в январе 1998 года.

Как сообщалось, 3 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о прекращении действия этого договора.

В пояснительной записке отмечается, что Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года, очередной десятилетний период его действия завершается 31 марта 2019 года.

Согласно его положениям на каждый следующий десятилетний период Договор продлевается автоматически, если не одна из сторон не изъявит желание его прекратить.

Кроме того, в пояснительной записке сказано, что продолжающаяся агрессия РФ против Украины вызвала существенные нарушения большинства статей Договора.

"По состоянию на сегодня отсутствуют признаки добросовестного стремления РФ устранить правонарушения и возместить ущерб, нанесенный ее противоправными действиями. Более того, РФ своими агрессивными действиями постоянно ухудшает нарушение условий договора", - сказано в сопроводительных документах.